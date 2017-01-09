Директор краснодарского КТТУ написал заявление об увольнении
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Евгений Первышов поручил своему заместителю Евгению Зименко досконально проанализировать ситуацию на предприятии, подготовить предложения по его развитию.
Представление нового руководителя Краснодарского
Алексей Князев был назначен на должность директора КТТУ в декабре 2014 года. До этого он более четырех с половиной лет работал в Краснодаре генеральным директором ООО «Транспортная компания «Пять семерок», которая, в частности, занимается организацией работы такси.
1 апреля этого года