Директор краснодарского КТТУ написал заявление об увольнении

Евгений Первышов поручил своему заместителю Евгению Зименко досконально проанализировать ситуацию на предприятии, подготовить предложения по его развитию.

Представление нового руководителя Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления состоится в ближайшее время.

Алексей Князев был назначен на должность директора КТТУ в декабре 2014 года. До этого он более четырех с половиной лет работал в Краснодаре генеральным директором ООО «Транспортная компания «Пять семерок», которая, в частности, занимается организацией работы такси.