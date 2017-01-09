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15:04 (мск), источник: Югополис

Директор краснодарского КТТУ написал заявление об увольнении

Как сообщает пресс-служба администрации города, на планерном совещании 9 января глава Краснодара сообщил, что директор МУП «КТТУ» Алексей Князев написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию.

Евгений Первышов поручил своему заместителю Евгению Зименко досконально проанализировать ситуацию на предприятии, подготовить предложения по его развитию.

Представление нового руководителя Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления состоится в ближайшее время.

Алексей Князев был назначен на должность директора КТТУ в декабре 2014 года. До этого он более четырех с половиной лет работал в Краснодаре генеральным директором ООО «Транспортная компания «Пять семерок», которая, в частности, занимается организацией работы такси.

1 апреля этого года пресс-служба СУ СКР РФ по Краснодарскому краю опубликовала информацию о том, что директор МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере (ч.2 ст. 199.1 УК РФ). Против него было возбуждено уголовное дело. После погашения суммы налоговых обязательств уголовное дело против Князева было закрыто.

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