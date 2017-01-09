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14:47 (мск), источник: Telegraf.com.ua

СБУ: В зоне АТО псевдопереселенцы получали неправомерные соцвыплаты

В СБУ заявили, что в зоне АТО 800 псевдопереселенцев получали неправомерные социальные выплаты.

Источник: Telegraf.com.ua

Служба безопасности Украины обнаружила в районе проведения антитеррористической операции получение социальных выплат из государственного бюджета Украины людьми, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщил в понедельник пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что более 800 граждан Украины получают социальные выплаты из государственного бюджета на территории Станично-Луганского района, хотя постоянно проживают на временно оккупированных территориях.

«В связи с этим руководство райгосадминистрации приняло решение о приостановлении таких выплат, в результате чего экономия средств государственного бюджета составила около 4 млн грн», — сказано в сообщении.

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