СБУ: В зоне АТО псевдопереселенцы получали неправомерные соцвыплаты
В СБУ заявили, что в зоне АТО 800 псевдопереселенцев получали неправомерные социальные выплаты.
В СБУ заявили, что в зоне АТО 800 псевдопереселенцев получали неправомерные социальные выплаты.
Служба безопасности Украины обнаружила в районе проведения антитеррористической операции получение социальных выплат из государственного бюджета Украины людьми, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса.
Как сообщил в понедельник
«В связи с этим руководство райгосадминистрации приняло решение о приостановлении таких выплат, в результате чего экономия средств государственного бюджета составила около 4 млн грн», — сказано в сообщении.