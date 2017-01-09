Кремль заявил о «серьезной усталости» от обвинений в кибератаках

Доклад разведки США о вмешательстве России в выборы по-прежнему содержит не подкрепленные обвинения, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений. Это напоминает в полный рост охоту за ведьмами. Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы проходили такие этапы охоты за ведьмами.

Пресс-секретарь президента заявил, что такие этапы «сменяются более трезвыми специалистами и более трезвыми подходами». Песков также отметил, что представленная версия доклада «не добавила субстанции для комментирования».