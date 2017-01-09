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14:49 (мск), источник: РБК

Кремль заявил о «серьезной усталости» от обвинений в кибератаках

Данные из нового доклада разведки США не являются доказательством вмешательства России в американские выборы, заявил журналистам Дмитрий Песков. Он сказал, что Москва устала от обвинений в кибератаках.

Источник: РИА "Новости"

Доклад разведки США о вмешательстве России в выборы по-прежнему содержит не подкрепленные обвинения, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений. Это напоминает в полный рост охоту за ведьмами. Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы проходили такие этапы охоты за ведьмами.
Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь президента заявил, что такие этапы «сменяются более трезвыми специалистами и более трезвыми подходами». Песков также отметил, что представленная версия доклада «не добавила субстанции для комментирования».

Он утверждает, что Москва по-прежнему отвергает любые обвинения в том, что к атакам могут быть причастны официальные лица и организации.

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На вопрос, читал ли президент России Владимир Путин представленный американскими спецслужбами отчет, Песков ответил, что не может сказать, насколько детально глава государства ознакомился с данными.

«В той части, в которой отчет публиковался, безусловно, это было доступно для всех, в том числе для президента России. Еще раз повторяю, что опубликованная часть ничего, кроме разочарования, не вызывает. Потому что попытка навязать такое количество эмоций на такой скудный материал вызывает недоумение», — сказал пресс-секретарь президента.

Комментарии
4
Л. Оксана
Может стоит в Европейский суд подать? Может хоть это их остановит!
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Anatoliy Khodos
"Вайфак"!! всем кого прослушивали и просматривали США, это их тренд, всё новое как мы знаем, идёт из за океана. Наши партнёры обижаются на нас, мол... это так легко, почему мы россияне не пользуемся этими факерскими делами, весь мир давно уже освоил как надо взламывать системы. Я отвечу за наше правительство, мы не пользуемся вашим "вайфаком" потому что для нас давно уже нет секретов, всё что надо расскажет друг интернет или Дмитрий Рагозин в интервью каналу 24 следите.
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А Б
Чтобы не уставать от обвинений и необходимости их постоянно опровергать, лучше всего не делать то, о чём в докладах говорится, тогда и оправдываться не потребуется.
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