Кремль заявил о «серьезной усталости» от обвинений в кибератаках

Доклад разведки США о вмешательстве России в выборы по-прежнему содержит не подкрепленные обвинения, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
У нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений. Это напоминает в полный рост охоту за ведьмами. Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы проходили такие этапы охоты за ведьмами.
Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ
Пресс-секретарь президента заявил, что такие этапы «сменяются более трезвыми специалистами и более трезвыми подходами». Песков также отметил, что представленная версия доклада «не добавила субстанции для комментирования».
Он утверждает, что Москва по-прежнему отвергает любые обвинения в том, что к атакам могут быть причастны официальные лица и организации.
На вопрос, читал ли президент России Владимир Путин представленный американскими спецслужбами отчет, Песков ответил, что не может сказать, насколько детально глава государства ознакомился с данными.
«В той части, в которой отчет публиковался, безусловно, это было доступно для всех, в том числе для президента России. Еще раз повторяю, что опубликованная часть ничего, кроме разочарования, не вызывает. Потому что попытка навязать такое количество эмоций на такой скудный материал вызывает недоумение», — сказал пресс-секретарь президента.