Дубинец уходит от Назарова к Голушко
Новым местом работы
Новым местом работы
Сегодня, 9 января эффектная
В свою очередь, сама
Тамара Дубинец,
— Директор «СМИ 55» Роман Лендел позвал работать меня в медиахолдинг, это было нашим обоюдным желанием. Из Минстроя ухожу с сами добрыми чувствами. На новом месте я буду курировать мероприятия вроде «Газелей Бизнеса», заниматься корпоративными проектами. Что касается моего сменщика в Минстрое, то пока не знаю, кто это. Наверняка уже ведутся переговоры с кандидатами.
Отметим, что в облправительстве Тамара Дубинец не проработала и полугода. Ее назначили
Причина ухода из правительства не известна. Видимо, сказался момент, что правительственный и партийный пиар — не одно и то же.