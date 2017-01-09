Дубинец уходит от Назарова к Голушко

Сегодня, 9 января эффектная пресс-секретарь министерства строительства и ЖКК Омской области Тамара Дубинец написала на своей личной странице Vkontake, что завтра работает последний день. Она заявила, что устроилась event-менеджером в медиахолдинг депутата Госдумы Андрея Голушко «СМИ 55». В свою очередь, сама пресс-секретарь ведомства подтвердила информацию.

Тамара Дубинец, пресс-секретарь Министерства строительства и ЖКК Омской области:

— Директор «СМИ 55» Роман Лендел позвал работать меня в медиахолдинг, это было нашим обоюдным желанием. Из Минстроя ухожу с сами добрыми чувствами. На новом месте я буду курировать мероприятия вроде «Газелей Бизнеса», заниматься корпоративными проектами. Что касается моего сменщика в Минстрое, то пока не знаю, кто это. Наверняка уже ведутся переговоры с кандидатами.

Отметим, что в облправительстве Тамара Дубинец не проработала и полугода. Ее назначили пресс-секретарем 11 июля 2016 года. До этого Дубинец трудилась пиарщиком омского отделения ЛДПР, где прославилась своими нестандартными акциями и яркой харизмой.

Причина ухода из правительства не известна. Видимо, сказался момент, что правительственный и партийный пиар — не одно и то же.