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16:13 (мск), источник: РИА Крым

Бахарев о «сошедших» со снегом дорогах: нужно еще 100 млн руб

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек — РИА Новости (Крым). На ремонт столичных дорог, которые «пропали» вместе со снегом, нужно еще 100 миллионов рублей. Об этом журналистам сообщил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

Источник: РИА "Новости"

«Это серьезная ситуация. Посерьезней, чем с ремонтом центра города. Мы подсчитали, нам нужно дополнительно еще 100 млн рублей. Я постараюсь донести информацию до главы Республики. Город сам не справится: за 2 года сделано всего 8% дорожного покрытия. Гарантийные сроки по ремонтам дорог, которые делали при Украине, мы предъявить не можем. Надо исправлять своими силами. Не хотим начинать работы в холода, я уже никому не верю», — пояснил Геннадий Бахарев.

Проблемы возникли не только на дорогах «украинского» периода, но и на «свежих».

«Есть и там нарекания. Гарантийные работы будут проведены за счет подрядчиков», — пообещал Геннадий Бахарев.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), из-за резких перепадов температуры в Крыму фиксируется разрушение дорожного покрытия на городских, межмуниципальных и межрегиональных дорогах.

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