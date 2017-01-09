Бахарев о «сошедших» со снегом дорогах: нужно еще 100 млн руб

«Это серьезная ситуация. Посерьезней, чем с ремонтом центра города. Мы подсчитали, нам нужно дополнительно еще 100 млн рублей. Я постараюсь донести информацию до главы Республики. Город сам не справится: за 2 года сделано всего 8% дорожного покрытия. Гарантийные сроки по ремонтам дорог, которые делали при Украине, мы предъявить не можем. Надо исправлять своими силами. Не хотим начинать работы в холода, я уже никому не верю», — пояснил Геннадий Бахарев.

Проблемы возникли не только на дорогах «украинского» периода, но и на «свежих».

«Есть и там нарекания. Гарантийные работы будут проведены за счет подрядчиков», — пообещал Геннадий Бахарев.