Путин заменил главного «военного» судью Среднего Урала

В Екатеринбургском гарнизонном военном суде сменился председатель. Указ о назначении на должность Сергея Гладких подписал президент РФ Владимир Путин, передает «Уралинформбюро».

Гладких сменил на посту Анатолия Соловья, который председательствовал на протяжении 10 лет.

Кроме того, произошли кадровые перестановки в ряде «гражданских» судов Свердловской области. Председателем Артинского районного суда назначен Игорь Прибытков, Слободо-Туринского районного суда — Елена Сергеева. Должность зампредседателя Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга получил Владимир Порозов.

Судейские мантии на новых местах работы наденут Жанна Засыпкина и Евгений Салтыков (Свердловский облсуд), Наталья Аубакирова и Елена Юкина (Верхнесалдинский райсуд), Сергей Байдин, Ирина Галкина и Елена Сутормина (Красноуфимский райсуд), Светлана Сумбаева (Краснотурьинский горсуд).