Путин заменил главного «военного» судью Среднего Урала
Предшественник продержался 10 лет.
Предшественник продержался 10 лет.
В Екатеринбургском гарнизонном военном суде сменился председатель. Указ о назначении на должность Сергея Гладких подписал президент РФ Владимир Путин, передает «Уралинформбюро».
Гладких сменил на посту Анатолия Соловья, который председательствовал на протяжении 10 лет.
Кроме того, произошли кадровые перестановки в ряде «гражданских» судов Свердловской области. Председателем Артинского районного суда назначен Игорь Прибытков,
Судейские мантии на новых местах работы наденут Жанна Засыпкина и Евгений Салтыков (Свердловский облсуд), Наталья Аубакирова и Елена Юкина (Верхнесалдинский райсуд), Сергей Байдин, Ирина Галкина и Елена Сутормина (Красноуфимский райсуд), Светлана Сумбаева (Краснотурьинский горсуд).