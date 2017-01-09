Губернатор Красноярского края объявил выговор министру промышленности
Председателю правительства края предписано усилить контроль за деятельностью министерства.
Председателю правительства края предписано усилить контроль за деятельностью министерства.
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил выговор министру промышленности, энергетики и торговли за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей.
В распоряжении губернатора также содержится указание председателю правительства Красноярского края В. Томенко об усилении контроля за организацией деятельности министерства.
Распоряжение подписано руководителей края 28 декабря 2016 года.