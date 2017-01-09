Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если в квартире холодно?
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Актер пошутил о коллегах, появившихся на "Золотом глобусе"
Полина Гагарина подогрела слухи о своей беременности
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Мария Шукшина впервые за долгое время показала младших сыновей
Папы наше всё: типы отцов
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Земляне увидят столкновение двух звезд
Трамп высмеял освещение каналами США ответа РФ на санкции – СМИ
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
Фото Анджелины Джоли с дочерью возмутило Интернет - СМИ
СМИ: Ротару не может смириться с утратой мужа
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
15Второй зимний Московский Велопарад
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
16:15 (мск), источник: АиФ Красноярск

Губернатор Красноярского края объявил выговор министру промышленности

Председателю правительства края предписано усилить контроль за деятельностью министерства.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил выговор министру промышленности, энергетики и торговли за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей.

В распоряжении губернатора также содержится указание председателю правительства Красноярского края В. Томенко об усилении контроля за организацией деятельности министерства.

Распоряжение подписано руководителей края 28 декабря 2016 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Красноярском крае в цирке леопард напал на людей
Кремль заявил о «серьезной усталости» от обвинений в кибератаках
ПФР назвал срок получения пенсионерами выплаты в 5 тысяч рублей
Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт
Эсминец ВМС США открыл огонь в сторону иранских катеров
Минздрав предлагает увеличить рабочий день для курильщиков
Трамп ответил на критику Мэрил Стрип и Джимми Фэллона
10 лет первому iPhone: эксперты называли его провалом, но
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
Stinger — новая модель марки Kia В Детройте представлен четырёхдверный фастбек, который станет самой мощной серийной моделью корейской марки
Hi-Tech
CES 2017: 10 самых необычных изобретений На выставке показывают самые технологичные новинки. Но некоторые из них привлекают особое внимание — слишком необычно смотрятся эти гаджеты на фоне других устройств
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
В Крыму заработает программа доступной ипотеки
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете «Только потому, что я скоро стану мамой, не значит, что я должна взрослеть!» Молодая американка стала звездой интернета, надев на собственные роды маску Чубакки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь