СМИ: эсминец ВМС США открыл предупредительный огонь по иранским катерам
Экипаж Mahan «установил радиоконтакт с иранскими катерами, но они не прореагировали на просьбу замедлить свой ход».
Экипаж Mahan «установил радиоконтакт с иранскими катерами, но они не прореагировали на просьбу замедлить свой ход».
ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Эсминец ВМС США Mahan открыл предупредительный огонь в сторону иранских военных катеров, приблизившихся к нему на опасное расстояние в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом на
Как сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на двух американских военных представителей, инцидент произошел в воскресенье.
По словам американцев, экипаж эсминца "установил радиоконтакт с иранскими катерами, но они не прореагировали на просьбу замедлить свой ход".
После этого «корабль ВМС США сделал предупредительные выстрелы, а поднявшийся с его палубы вертолет сбросил сигнальную дымовую шашку», рассказали военные. По их словам, четыре катера Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР — элитные части иранских ВС) находились в 800 метрах от американского корабля.
Американские военные отметили, что подобные инциденты в Персидском заливе — не редкость. Предыдущий аналогичный случай произошел в августе.
Reuters напоминает, что избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании выступал в поддержку решительных действий американских военных моряков по отношению к иранцам в случае, если те будут ограничивать свободу морского судоходства в международных водах.