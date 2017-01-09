СМИ: эсминец ВМС США открыл предупредительный огонь по иранским катерам

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Эсминец ВМС США Mahan открыл предупредительный огонь в сторону иранских военных катеров, приблизившихся к нему на опасное расстояние в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом на северо-западе Аравийского моря.

Как сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на двух американских военных представителей, инцидент произошел в воскресенье.