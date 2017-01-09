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17:10 (мск), источник: ТАСС

СМИ: эсминец ВМС США открыл предупредительный огонь по иранским катерам

Экипаж Mahan «установил радиоконтакт с иранскими катерами, но они не прореагировали на просьбу замедлить свой ход».

Источник: AP 2016

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Эсминец ВМС США Mahan открыл предупредительный огонь в сторону иранских военных катеров, приблизившихся к нему на опасное расстояние в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом на северо-западе Аравийского моря.

Как сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на двух американских военных представителей, инцидент произошел в воскресенье.

По словам американцев, экипаж эсминца "установил радиоконтакт с иранскими катерами, но они не прореагировали на просьбу замедлить свой ход".

После этого «корабль ВМС США сделал предупредительные выстрелы, а поднявшийся с его палубы вертолет сбросил сигнальную дымовую шашку», рассказали военные. По их словам, четыре катера Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР — элитные части иранских ВС) находились в 800 метрах от американского корабля.

Американские военные отметили, что подобные инциденты в Персидском заливе — не редкость. Предыдущий аналогичный случай произошел в августе.

Reuters напоминает, что избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании выступал в поддержку решительных действий американских военных моряков по отношению к иранцам в случае, если те будут ограничивать свободу морского судоходства в международных водах.

Комментарии
1
Лото Русское
Надо бы иранцам пару наших корветов купить, тогда поинтересней было бы. А так ,эсминец и какие то мелкие катера....
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