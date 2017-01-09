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17:45 (мск), источник: УНИАН

«Думаю, что она поняла меня»: в СБУ пообщались с Савченко по поводу публикации списков военнопленных

Намерения депутата Надежды Савченко опубликовать списки украинских пленных очень навредят заложникам и их семьям.

Источник: УНИАН

Об этом советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

Он рассказал, что лично общался с Савченко и просил, чтобы она не публиковала списки пленных украинцев.

«Я думаю, что она поняла меня», — указал советник главы СБУ.

При этом Тандит назвал и конкретные причины, почему нельзя обнародовать подобные списки.

«В 2014—2015 гг.., когда велись тяжелые бои, к сожалению, волонтеры передавали такие списки, и они были опубликованы в открытых источниках. После мы долгое время ловили жуликов, которые пытались использовать эти списки в своих корыстных целях», — сказал он.

Напомним, недавно нардеп Надежда Савченко написала в своем Facebook о намерении опубликовать в ближайшее время списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе.

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