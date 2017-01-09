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17:27 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Кондратьев обновил задачи вице-губернаторам

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 9 января, РИА ФедералПресс. В ходе планерного совещания губернатор Вениамин Кондратьев озвучил своим заместителям вопросы, которые предстоит решать региональной власти в текущем году, сообщает пресс-служба администрации края.

В сфере экономики Вениамин Кондратьев поручил вице-губернатору Игорю Галасю мобилизовать в консолидированный бюджет края в 2017 году не менее 240 млрд рублей доходов, откорректировать бюджет края в соответствии с нуждами социальной сферы и возможностями федерального финансирования, проработать концепцию обеспечения жильем отдельных категорий работников соцсферы.

Кроме того, необходимо держать на контроле своевременную выплату заработной платы на предприятиях края и не допускать роста задолженности, подчеркнул губернатор.

Он также поручил Игорю Галасю до конца года завершить работу над стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года.

«Это план жизни края, жители должны понимать, что и когда появится в их муниципалитете. Необходимо вносить живые реальные коррективы, исходя из нужд, которые есть в крае», — добавил губернатор.

Самыми острыми в сфере АПК Вениамин Кондратьев назвал вопросы поддержки малых форм хозяйств, фермеров, предоставления им земли и господдержки. Вице-губернатору Андрею Коробке поручено и дальше внедрять принцип «от поля к прилавку», помогать фермерам кооперироваться, быть конкурентоспособными. Кроме того, глава региона поручил разработать меры поддержки для тех аграриев, которые хотят заниматься переработкой, и продолжать наращивать поголовье КРС.

В инвестиционной политике, которую курирует вице-губернатор Сергей Алтухов, по словам губернатора, должна быть продолжена работа по созданию в регионе промышленных парков. Глава Кубани обозначил задачу сохранить объем привлеченных инвестиций на уровне прошлого года.

В ходе совещания Вениамин Кондратьев затронул вопросы, касающиеся развития спорта на Кубани. Так, в 2017 году необходимо продолжить строительство малобюджетных спортивных комплексов, детских спортивных площадок, а также достроить восемь крупных спортобъектов. Речь идет о воздухоопорном комплексе в Апшеронском районе, спорткомплексах в Тбилисском и Белоглинском районах, плавательных бассейнах в Курганинском, Калининском районах и Крымске. Соответствующие задачи губернатор поставил перед своим заместителем Николаем Долудой. Ему также поручено продолжить процесс выделения земли районным казачьим обществам и организации казачьих сельхозпредприятий, а также передачу государственной и муниципальной собственности под охрану частного охранного предприятия ККВ.

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