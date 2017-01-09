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17:16 (мск), источник: Tengrinews

Освобожден от должности гендиректор «Астана Тазалык», фигурировавший в деле о задержании Акчурина

В акимате Астаны прокомментировали недавнее задержание заместителя акима района Сарыарка Ризы Акчурина, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Ранее сообщалось, что Риза Акчурин был отстранен от занимаемой должности. По версии следствия, находясь в преступном сговоре с генеральным директором ТОО «Астана Тазалык» акимата Астаны Басканбаевым А., Риза Акчурин учредил ТОО «СБС-Снаб Сервис» и ТОО «Install Service Com» и незаконно обеспечивал выигрыш в 2016 году конкурсов государственных закупок на механизированную уборку и санитарную очистку улиц Астаны.

«При этом в целях обеспечения бесперебойной уборки снега на закрепленных за компаниями участках акиматом района «Сарыарка» Астана задействованы дополнительные резервы государственного коммунального предприятия ТОО «Астана-Тазалық». Согласно заявлению от 27 декабря 2016 года, написанному Басканбаевым А. К. собственноручно, он был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, — говорится в ответе на запрос редакции Tengrinews.kz.

5 января 2017 года в Департаменте Национального бюро по противодействию коррупции Астаны сообщили о задержании заместителя акима района Сарыарка Ризы Акчурина. Он подозревается в неоднократной передаче взятки должностным лицам акимата за лоббирование интересов подконтрольных ему компаний.

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