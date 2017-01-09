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17:51 (мск), источник: РИА Новости

Стало известно, кто будет представлять Москву на инаугурации Трампа

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Москву на инаугурации президента США Дональда Трампа будет представлять посол России в США Сергей Кисляк, заявил в понедельник РИА Новости дипломатический источник.

Источник: Reuters

«Никаких отклонений от протокола не предвидится. Мы исходим из того, что Россию на инаугурации Дональда Трампа будет представлять посол (Сергей Кисляк), как это принято на протяжении многих лет в США на мероприятиях подобного уровня», — сказал собеседник агентства.

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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа возможна не раньше вступления избранного президента США в должность.

Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января. Она начнется в 12.00 по местному времени (20.00 мск) у здания Капитолия, где заседает конгресс. Отмечалось, что Трамп планирует лично написать свою инаугурационную речь.

На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек. Ранее сообщалось, что инаугурацию посетит экс-президент США Билл Клинтон вместе со своей супругой Хиллари.

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