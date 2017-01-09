Стало известно, кто будет представлять Москву на инаугурации Трампа

«Никаких отклонений от протокола не предвидится. Мы исходим из того, что Россию на инаугурации Дональда Трампа будет представлять посол (Сергей Кисляк), как это принято на протяжении многих лет в США на мероприятиях подобного уровня», — сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа возможна не раньше вступления избранного президента США в должность.
Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января. Она начнется в 12.00 по местному времени (20.00 мск) у здания Капитолия, где заседает конгресс. Отмечалось, что Трамп планирует лично написать свою инаугурационную речь.
На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек. Ранее сообщалось, что инаугурацию посетит экс-президент США Билл Клинтон вместе со своей супругой Хиллари.