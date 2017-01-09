Грозин: в Казахстане наблюдается тренд отхода от суперпрезидентской страны

Выступая на торжественном собрании, посвященном 25-летию независимости Казахстана, Нурсултан Назарбаев предложил рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом страны.

«Я не думаю, что кардинально поменялись экономические приоритеты. Дело в том, что поменялось руководство в Узбекистане. И это очень многих в Казахстане навело на самые разнообразные размышления», — заявил Грозин в эфире радио Sputnik.



Однако, по его мнению, очевидно, что ни какой-то конкретный политик, ни коллективный преемник не сможет соревноваться с политическим статусом Назарбаева.



Грозин также добавил, что в странах Центральной Азии на данный момент наблюдается процесс отхода от формы суперпрезидентской республики. Этот тренд особенно активизировался в Казахстане и Узбекистане.