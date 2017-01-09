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17:06 (мск), источник: Sputniknews.kz

Грозин: в Казахстане наблюдается тренд отхода от суперпрезидентской страны

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин полагает, что переход от суперпрезиденской республики в Казахстане может стартовать в любой момент в силу разных причин.

Источник: Sputniknews.kz

Выступая на торжественном собрании, посвященном 25-летию независимости Казахстана, Нурсултан Назарбаев предложил рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом страны.

«Я не думаю, что кардинально поменялись экономические приоритеты. Дело в том, что поменялось руководство в Узбекистане. И это очень многих в Казахстане навело на самые разнообразные размышления», — заявил Грозин в эфире радио Sputnik.

Однако, по его мнению, очевидно, что ни какой-то конкретный политик, ни коллективный преемник не сможет соревноваться с политическим статусом Назарбаева.

Грозин также добавил, что в странах Центральной Азии на данный момент наблюдается процесс отхода от формы суперпрезидентской республики. Этот тренд особенно активизировался в Казахстане и Узбекистане.

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