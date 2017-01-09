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17:24 (мск), источник: Sputniknews.kz

Исаева: Астана ранее официально уведомила Бишкек о ситуации с транзитом

Вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева рассказала о том, что Казахстан направил официальные разъяснения Кыргызстану по транзиту мясо-молочных продуктов в конце прошлого года.

Источник: Sputniknews.kz

«Официально разъяснения были даны кыргызской стороне 31 декабря, после этого были проведены телефонные переговоры с нашими коллегами. Если вы посмотрите публикации, допустим, от шестого января, там четко сказано, что сейчас аппарат правительства Кыргызской Республики проводит разъяснительную работу о том, что уже пошла первая подвижка, то есть обеспечивается транзит железнодорожным транспортом всей подконтрольной ветеринарно-санитарному контролю продукции, за исключением живых животных», — сказала Исаева журналистам на брифинге.

Ранее СМИ Кыргызстана сообщили, что Казахстан запретил с 1 января провозить продукты в Россию через свою территорию авто- и авиатранспортом, разрешив только железнодорожные пути. Как заявил вице-премьер Кыргызстана Олег Панкратов, правительство Кыргызстана направило письмо властям Казахстана с просьбой обосновать ситуацию.

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