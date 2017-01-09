Поклонская просит генпрокурора РФ проверить качество реконструкции центра Симферополя

Об этом Поклонская сообщила на своей странице в Facebook.

Как сообщила парламентарий, на прошедшей неделе в ее адрес поступило десятки жалоб на качество реконструкции центра крымской столицы.

«Считаю, что прокуратура Симферополя могла бы организовать проверку, не дожидаясь подписания актов приемки работ и тем более — получения прохожими каких-либо травм. Со своей стороны, подготовила депутатский запрос на имя генерального прокурора РФ, чтобы контролирующие органы обратили внимание на этот беспредел», — заявила Поклонская.

По словам депутата ГД, недоработки в реконструкции центра города «заметны невооруженным глазом».

«Возмущение граждан совершенно справедливо. Такое отношение чиновников и представителей контролирующих органов к своим должностным обязанностям не соответствует никаким стандартам и ожиданиям жителей», — подчеркнула она.