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17:47 (мск), источник: РИА Крым

Поклонская просит генпрокурора РФ проверить качество реконструкции центра Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости (Крым). Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская обратилась к генеральному прокурору РФ с просьбой проверить качество работ по реконструкции центра Симферополя.

Источник: РИА "Новости"

Об этом Поклонская сообщила на своей странице в Facebook.

Как сообщила парламентарий, на прошедшей неделе в ее адрес поступило десятки жалоб на качество реконструкции центра крымской столицы.

«Считаю, что прокуратура Симферополя могла бы организовать проверку, не дожидаясь подписания актов приемки работ и тем более — получения прохожими каких-либо травм. Со своей стороны, подготовила депутатский запрос на имя генерального прокурора РФ, чтобы контролирующие органы обратили внимание на этот беспредел», — заявила Поклонская.

По словам депутата ГД, недоработки в реконструкции центра города «заметны невооруженным глазом».

«Возмущение граждан совершенно справедливо. Такое отношение чиновников и представителей контролирующих органов к своим должностным обязанностям не соответствует никаким стандартам и ожиданиям жителей», — подчеркнула она.

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