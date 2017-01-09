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20:12 (мск), источник: БЕЛТА

МИД Беларуси рассчитывает на ответные шаги после введения безвизового въезда для иностранных граждан

9 января, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. МИД Беларуси рассчитывает на ответные шаги после введения безвизового въезда на срок не более 5 суток через Национальный аэропорт Минск для граждан из 80 государств, в том числе стран ЕС.

Об этом заявил журналистам начальник главного консульского управления МИД Беларуси Игорь Фисенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Визовые правила ЕС установлены решением 28 государств, и довольно сложно рассчитывать на то, что они претерпят какие-то изменения в зависимости от решения Беларуси — одного из соседей ЕС. В то же время мы надеемся, что Европейским союзом это решение будет принято к сведению и последуют какие-то встречные шаги в направлении развития контактов между Беларусью и ЕС», — сказал Игорь Фисенко.

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Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января подписал указ № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан».

Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через Государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств.

Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через Государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств.

Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.

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