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19:13 (мск), источник: Фонтанка

Правительство cчитает необоснованным ограничение иностранного кино в кинотеатрах

Правительство Российской Федерации заявило, что ограничение доли иностранного участия в онлайн-кинотеатрах требует дополнительных оснований. Об этом сообщает RNS.

Источник: Reuters

«Необходимость ограничения доли иностранного участия в уставном капитале юридического лица, которое может выступать организатором аудиовизуального сервиса, требует дополнительных обоснований», — сообщается в отзыве на законопроект об онлайн-кинотеатрах на территории России.

25 ноября 2016 года в Госдуму был внесен законопроект, который призван регулировать деятельность онлайн-кинотеатров в России.

Ранее стало известно, что в Госдуме появится рабочая группа для оценки законопроекта об онлайн-кинотеатрах.

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