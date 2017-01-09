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19:30 (мск), источник: Nbnews.com.ua

В Украине запретили показ еще одного российского сериала

Российский телесериал «Человеческий фактор» больше не будут показывать на украинском телевидении. Об этом в понедельник, 9 января, сообщила пресс-служба Госкино.

Источник: Reuters

«Госкино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение телесериала “Человеческий фактор”. Режиссером сериала является Александр Замятин», — говорится в сообщении.

Отмена государственной регистрации и аннулирования удостоверения состоялось на основании Статьи 15−1 Закона Украины «О кинематографии».

Как сообщал НБН, ранее Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение телесериала «Старшая сестра» («Медсестра»).

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