Марин Ле Пен отгородилась от России

«Нам пришлось ограничить возможность отправки запросов (но не чтение материалов на сайте) для ряда стран из-за попыток атак с серверов, расположенных в России (и других странах) через наши автоматические формы», — цитирует агентство RNS ответ представителя «Национального фронта» Давида Жолли.

В том, что отправка сообщений через сайт невозможна, убедился и корреспондент «Ъ»: в ответ на попытку написать запрос через форму «Свяжитесь с нами», на странице отображается сообщение о запрете доступа. «Доступ из вашей страны был заблокирован администратором», — говорится в объяснении. Впрочем, россиянин, разочаровавшийся в сайте «Национального фронта», по-прежнему может отправить аналогичные сообщения через сайты партий-конкурентов, в том числе, ведущих политических сил страны — Социалистической партии и партии «Республиканцы»: на их официальных сайтах отправка сообщений из России не заблокирована.

Обвинения в адрес потенциальных «российских хакеров» звучат тем более парадоксально, что ранее во Франции не раз высказывались подозрения в поддержке российской стороной крайне правого «Национального фронта». Так, в конце декабря французское издание Le Canard enchaine сообщило о финансовой поддержке FN в размере $30 млн, выделенной через один из российских банков.

В «Национальном фронте» эту информацию опровергли, однако ранее лидер партии Марин Ле Пен не раз проявляла симпатию к России. Так, на прошлой неделе она заявила о законности присоединения Крыма к РФ. «Я не думаю, что речь идет о нелегальной аннексии: там был референдум, и жители Крыма захотели присоединиться к России», — пояснила она.

Галина Дудина