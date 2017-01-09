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21:47 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Марин Ле Пен отгородилась от России

Администраторы сайта французской политической партии «Национальный фронт» ограничили право пользователей из России на отправку сообщений через свой официальный сайт. Как сообщил представитель партии агентству RNS, такое решение было принято в ответ на попытки атак на сайт с серверов, расположенных в России.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Нам пришлось ограничить возможность отправки запросов (но не чтение материалов на сайте) для ряда стран из-за попыток атак с серверов, расположенных в России (и других странах) через наши автоматические формы», — цитирует агентство RNS ответ представителя «Национального фронта» Давида Жолли.

В том, что отправка сообщений через сайт невозможна, убедился и корреспондент «Ъ»: в ответ на попытку написать запрос через форму «Свяжитесь с нами», на странице отображается сообщение о запрете доступа. «Доступ из вашей страны был заблокирован администратором», — говорится в объяснении. Впрочем, россиянин, разочаровавшийся в сайте «Национального фронта», по-прежнему может отправить аналогичные сообщения через сайты партий-конкурентов, в том числе, ведущих политических сил страны — Социалистической партии и партии «Республиканцы»: на их официальных сайтах отправка сообщений из России не заблокирована.

Обвинения в адрес потенциальных «российских хакеров» звучат тем более парадоксально, что ранее во Франции не раз высказывались подозрения в поддержке российской стороной крайне правого «Национального фронта». Так, в конце декабря французское издание Le Canard enchaine сообщило о финансовой поддержке FN в размере $30 млн, выделенной через один из российских банков.

В «Национальном фронте» эту информацию опровергли, однако ранее лидер партии Марин Ле Пен не раз проявляла симпатию к России. Так, на прошлой неделе она заявила о законности присоединения Крыма к РФ. «Я не думаю, что речь идет о нелегальной аннексии: там был референдум, и жители Крыма захотели присоединиться к России», — пояснила она.

Галина Дудина

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