Врио начальника службы автомобильных дорог Крыма Игорь Кравченко подал в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Врио начальника службы автомобильных дорог Республики Крым Игорь Кравченко написал заявление об увольнении. Об этом сообщил в понедельник главе региона Сергею Аксенову министр транспорта республики Анатолий Волков, чьи слова приводит пресс-служба главы Крыма.

«Кстати, начальник службы автомобильных дорог написал заявление об увольнении?» — спросил Аксенов Волкова. «Да, написал», — ответил министр, добавив, что уже назначен исполняющий обязанности начальника службы. Фамилия и.о. начальника службы в сообщении крымского правительства не приведена.

Главу службы автодорог уволили на фоне скандала, который разгорелся в Симферополе в связи тем, что «из-за обильных осадков и низких температур в новогодние праздники появилось большое количество аварийных ям на проезжей части».

«Необходимо проанализировать ситуацию, на каких дорогах ямы возникли: если на тех, где в прошлом году выполнены ремонтные работы, в рамках гарантийного обязательства подрядчики должны немедленно все устранить. Если подрядчики не выполнят это, то с ними будут разбираться правоохранительные органы», — приведены в сообщении слова Аксенова.

По оценкам властей крымской столицы, в Симферополе около 30 тыс. кв. метров дорог нуждается в проведении ямочного ремонта.