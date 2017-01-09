Госдеп принес извинения ЛГБТ сообществу за «десятилетия дискриминации»

Об этом сообщает газета Politico.

«В прошлом, с 1940 года и на протяжении десятилетий, Госдепартамент был одним из государственных и частных работодателей, дискриминирующих работников и соискателей на основе их сексуальной ориентации», — заявил Керри. Как он отметил, это приводило к тому, что людей вынуждали увольняться или не брали на работу. «Такие действия были неправильными тогда, также как они неправильны и сегодня», — добавил глава Госдепа. В заключении он принес извинения от имени ведомства.

Как отмечает газета, президент США Барак Обама сделал одним из приоритетов своей политики достижение равенства при найме работников. В 2015 году Керри назначил первого спецспосланника Госдепа по проблемам ЛГБТ.