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23:13 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Греции найден мертвым консул РФ в Афинах

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Афинах скончался 55-летний российский консул, сообщило издание «Прото тема». В посольстве России подтвердили факт кончины консула.

Источник: "РИА Новости" Украина

Как сообщила «Прото тема», консул был найден мертвым в своей квартире в центре Афин. Дипломат не пришел утром на работу и не отвечал на звонки, пишет издание. Приехавшие к нему домой коллеги вместе с полицией вскрыли дверь, которая была закрыта на ключ изнутри, говорится в сообщении.

Сейчас ведется расследование причин смерти.

Телеканал CNN Greece сообщил, что речь идет о российском консуле Андрее Маланине.

Ранее произошло вооруженное нападение на российского посла на открытии выставки в турецкой столице. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение под видом охранника. В результате полицейской операции он был уничтожен. В России убийство посла назвали терактом.

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