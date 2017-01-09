В Греции найден мертвым консул РФ в Афинах

Как сообщила «Прото тема», консул был найден мертвым в своей квартире в центре Афин. Дипломат не пришел утром на работу и не отвечал на звонки, пишет издание. Приехавшие к нему домой коллеги вместе с полицией вскрыли дверь, которая была закрыта на ключ изнутри, говорится в сообщении.

Сейчас ведется расследование причин смерти.

Телеканал CNN Greece сообщил, что речь идет о российском консуле Андрее Маланине.

Ранее произошло вооруженное нападение на российского посла на открытии выставки в турецкой столице. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение под видом охранника. В результате полицейской операции он был уничтожен. В России убийство посла назвали терактом.