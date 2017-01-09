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23:15 (мск), источник: РИА Новости

Минфин США ввел санкции в отношении пяти россиян

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Минфин США в понедельник на основании «акта Магнитского» ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Источник: РИА "Новости"

Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

США в декабре 2012 года приняли «акт Магнитского» о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации «дела Магнитского».

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

Комментарии
1
Ваня Пупкин
Налетай либерастики,свежатину подкинули.
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