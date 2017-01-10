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00:09 (мск), источник: РИА Новости

Парламент Венесуэлы объявил президента Мадуро оставившим свой пост

МЕХИКО, 9 янв — РИА Новости. Оппозиционный парламент Венесуэлы объявил в понедельник президента Николаса Мадуро оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей.

Источник: РИА Новости

За это решение проголосовало большинство депутатов — 106 человек, отмечает издание El Nacional. Проправительственные депутаты покинули зал при начале голосования.

El Nacional подчеркивает, что депутаты действовали в рамках 233 статьи конституции, которая, в частности, предусматривает в случае признания президента отсутствующим на своем посту назначение новых выборов главы государства.

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