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00:51 (мск), источник: РИА Новости

Албанская диаспора планирует захват диппредставительства Сербии

БЕЛГРАД, 10 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Сербии располагает информацией о планируемом албанской диаспорой в США или Европе захвате одного из сербских дипломатических представительств с целью добиться отказа от судебного процесса над экс-премьером Косово Рамушем Харадинаем, сообщил глава внешнеполитического ведомства Ивица Дачич.

Источник: AP 2016

В четверг 12 января ожидается заседание суда во Франции по делу экс-премьера Косово Рамуша Харадиная. Он был задержан в минувшую среду во французском аэропорту Базель-Мюлуз-Фрайбург за военные преступления в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии 1998−1999 годов по выданному Интерполу в 2004 году властями Сербии ордеру. Белград потребовал от Франции выдачи бывшего полевого командира Освободительной армии Косово (ОАК), Приштина и Тирана ответили негодованием.

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«Мы располагаем информацией о планируемом албанской диаспорой захвате одного из наших диппредставительств в США или Европе с целью заставить Сербию отказаться от требования судить Харадиная. Об этом проинформированы полиция и службы безопасности данных государств и все наши консульские и дипломатические представительства и даны инструкции и приняты меры в целях превентивной защиты», — цитирует пресс-служба МИД министра Ивицу Дачича.

Министр иностранных дел отметил, что «это показывает, что албанские политики готовы на все, даже на терроризм». Дачич также призвал албанских политиков «не играть с огнем», потому что, по его словам, Сербия сможет защитить свои интересы.

«Сербия не откажется от преследования Харадиная и кого бы то ни было, кто совершил преступления против сербского народа», — подчеркнул первый вице-премьер и глава МИД Сербии.

Харадинай в 2004—2005 годах возглавлял правительство самопровозглашенной республики, после чего его партия Альянс за будущее Косово вошла в радикальную оппозицию к нынешним косовско-албанским властям. Власти Сербии завели на Харадиная дела по 108 эпизодам, включая терроризм, организацию преступной группировки и убийства десятков мирных сербских жителей. Он дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном суде ООН в Гааге, но был оправдан.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других государств.

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