ЦРУ обвинило Трампа в непонимании роли спецслужб и способности поставить США под угрозу

«Любой администрации и любому президенту нужно осознавать степень угроз в современном мире, а также то, что разведывательное сообщество и профессиональные разведчики способны помочь уберечь нашу страну и защитить наши национальные интересы в области безопасности», — подчеркнул Бреннан. «Администрация или президент, которые этого не признают, ставят национальную безопасность своей страны под значительную угрозу», — добавил директор ЦРУ.

Он выразил уверенность в правильности заключений, изложенных в докладе спецслужб США о якобы имевших место хакерских атаках на американские политические институты. «Мы весьма уверены в нашем понимании, знаниях и оценке того, что произошло», — утверждал Бреннан.

Трамп неоднократно ставил под сомнение выводы уходящей администрации США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой о причастности России к предполагаемым хакерским атакам на системы Национального комитета Демократической партии (НКДП) и предвыборного штаба кандидата демократов в президенты Хиллари Клинтон.

Одновременно целый ряд американских экспертов, в том числе отставных представителей спецслужб США, журналистов и некоторых других общественных деятелей на Западе, заявляет, что таких кибератак не было вовсе, что имела место утечка данных из Демпартии, осознанно устроенная одним из ее представителей.

Опубликованный в пятницу, 6 января, доклад подготовили ЦРУ, ФБР и АНБ США. Ни единого доказательства данный документ не содержит.