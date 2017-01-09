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01:08 (мск), источник: ТАСС

ЦРУ обвинило Трампа в непонимании роли спецслужб и способности поставить США под угрозу

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Избранный президент США Дональд Трамп не осознает важности роли американских спецслужб и ввиду этого способен поставить Америку под большую угрозу. С таким обвинением выступил в интервью телекомпании CNN директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан.

Источник: AP 2016

«Любой администрации и любому президенту нужно осознавать степень угроз в современном мире, а также то, что разведывательное сообщество и профессиональные разведчики способны помочь уберечь нашу страну и защитить наши национальные интересы в области безопасности», — подчеркнул Бреннан. «Администрация или президент, которые этого не признают, ставят национальную безопасность своей страны под значительную угрозу», — добавил директор ЦРУ.

Он выразил уверенность в правильности заключений, изложенных в докладе спецслужб США о якобы имевших место хакерских атаках на американские политические институты. «Мы весьма уверены в нашем понимании, знаниях и оценке того, что произошло», — утверждал Бреннан.

Трамп неоднократно ставил под сомнение выводы уходящей администрации США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой о причастности России к предполагаемым хакерским атакам на системы Национального комитета Демократической партии (НКДП) и предвыборного штаба кандидата демократов в президенты Хиллари Клинтон.

Одновременно целый ряд американских экспертов, в том числе отставных представителей спецслужб США, журналистов и некоторых других общественных деятелей на Западе, заявляет, что таких кибератак не было вовсе, что имела место утечка данных из Демпартии, осознанно устроенная одним из ее представителей.

Опубликованный в пятницу, 6 января, доклад подготовили ЦРУ, ФБР и АНБ США. Ни единого доказательства данный документ не содержит.

Комментарии
1
Ольга Фролова
Каков Ежегодный Бюджет ЦРУ?
( с таким Бюджетом , можно средних Американцев,20- 30% 'завербовать'
Работать 'агентами' Москвы )
С 'пожизненным содержанием'.
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