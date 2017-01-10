Конгресс США продолжит расследование «почтового скандала» Клинтон

Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США республиканец Джейсон Чаффетц (от штата Юта).

Расследование «никогда не преследовало политических целей с самого начала, и проведение всеобщих выборов не означает, что оно сошло на нет», отметил он. «Мы должны рассмотреть роли многих других участников этого (скандала)», — пояснил законодатель. Среди фигурантов дела он назвал советников и помощников Клинтон, а также действующее руководство ФБР. Во время расследования, в частности, будет затронут вопрос «крайне небрежного» отношения команды экс-госсекретаря к информации, составляющей государственную тайну.

Чаффетц подчеркнул, что вызовет на слушания заместителя госсекретаря Патрика Кеннеди, а также бывшего технического сотрудника Госдепартамента Брайана Паглиано, который отказался посетить Конгресс в прошлом году.

Во время предвыборной кампании вокруг Клинтон возник «почтовый скандал», который был связан с несанкционированным использованием ею домашнего компьютера для служебной переписки, в том числе секретной. В июле прошлого года директор ФБР Джеймс Коми объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления Клинтон обвинений. 28 октября он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. Наконец, 6 ноября он распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена, и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

Однако параллельно с ФБР Конгресс все это время вел свое собственное расследование скандала. Кроме того, сама бывшая первая леди называла возобновление расследования причиной поражения своей кампании на выборах.