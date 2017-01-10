Верховный суд Венесуэлы запретил депутатам отправлять в отставку Мадуро

Такое решение вынес Верховный суд Венесуэлы после того, как большинство депутатов признали Мадуро «оставившим свой пост», сообщает телекомпания Telesur.

В заявлении Верховного суда говорится, что законодательный орган не имеет права принимать решения, не предусмотренные конституцией страны.

Кроме того, суд подтвердил свою позицию, которая была выражена в ноябре 2016 года, когда суд принял постановление и обязал членов парламента воздержаться от декларирования «политической ответственности» действующего президента.

Ранее в понедельник, 9 января, оппозиционное большинство в парламенте Венесуэлы признало Мадуро «оставившим свой пост», поскольку он «отказался от выполнения своих обязанностей». При этом депутаты ссылались на положение статьи ​233-й Конституции, которая допускает назначение новых выборов президента в случае признания главы государства отсутствующим на посту. Депутаты проправительственной фракции заявили, что парламент не имеет полномочий голосовать по этому вопросу.