Президент Республики Сербской взялся за «великую Сербию»

Источник: Reuters

В серии интервью белградским изданиям президент Республики Сербской (РС) объявил, что Босния как государство не имеет перспективы и что входящим в него образованиям — РС и мусульмано-хорватской федерации — лучше полюбовно разойтись. Боснийским сербам, по его мнению, стоит создать единое государство с Сербией и сербскими муниципалитетами на севере Косово, к которому впоследствии присоединилась бы и Черногория — «после возвращения преимущественно сербского статуса». Хотя господин Додик и ранее не раз высказывался в том же духе, столь откровенно идею фактического создания «великой Сербии» он сформулировал впервые.

Читайте также Албанская диаспора планирует захват диппредставительства Сербии

Сенсационное заявление Милорад Додик сделал в канун отмечавшегося 9 января в РС Дня республики, который совпал с 25-й годовщиной ее образования. В этот день в 1992 году за два месяца до начала боснийской войны была провозглашена Республика сербского народа Боснии и Герцеговины, переименованная затем в Республику Сербскую. Мировое сообщество не считает праздник законным, ибо РС была официально признана только Дейтонскими соглашениями 1995 года, да и живущие в республике мусульмане и хорваты считают его дискриминационным. Боснийский Конституционный суд ранее признал объявление 9 января Днем РС неконституционным. Тем не менее Милорад Додик инициировал проведение в сентябре референдума, на котором почти 100% пришедших на избирательные участки проголосовали за сохранение праздника, который власти РС провели вчера с большим размахом, а самыми дорогими гостями на нем были патриарх сербский Ириней и президент Сербии Томислав Николич.

Мусульмане, составляющие большинство населения Боснии, и представители мирового сообщества высказывают опасения, что после сентябрьского референдума Милорад Додик взял курс на выход РС из состава Боснии. Его заявление в канун Дня республики лишь подтвердило эти опасения. Да и на вчерашней церемонии господин Додик заверил, что «Республика Сербская полна решимости существовать как государство».

«Это подготовка к референдуму об отделении РС от Боснии», — убежден влиятельный белградский политолог Душан Янич, который считает, что такой сценарий грозит Балканам новыми потрясениями. «Из-за плохих отношений с США и ЕС и неуверенности в собственных позициях внутри РС Додик стремится поссорить с Западом и Сербию, и сербов», — говорит политолог. На возможную личную заинтересованность лидера РС в эскалации ситуации указывают и дипломатические собеседники «Ъ» в Сараево, напоминая о нескольких коррупционных расследованиях в отношении господина Додика, которые боснийская прокуратура не может довести до конца из-за фактического непризнания ее полномочий в РС.



Складывающаяся ситуация делает почти неизбежным обострение конфликта лидера РС с мировым сообществом, которому предстоит отреагировать на заявления и возможные действия Милорада Додика. Дипломатические источники «Ъ» в Боснии наиболее реальным вариантом считают курс на изоляцию самого господина Додика и введение санкций против РС. Возможность такого сценария подтверждает и Душан Янич: «Евросоюз рассматривает возможность экономических санкций, а в НАТО есть план интервенции, если Додик встанет на путь отделения».

В случае развития событий по такому сценарию в конфронтацию между Западом и президентом РС могут быть втянуты Сербия и Россия, на чью поддержку Милорад Додик рассчитывает.