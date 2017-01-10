Александр Галушка расскажет Госдуме о планах развития ДФО в 2017 году

11 января глава минвостокразвития Александр Галушка выступит с докладом в рамках «правительственного часа» в Госдуме РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр расскажет об итогах работы и приоритетных задачах по опережающему развитию ДФО. В частности, речь пойдёт о демографии в макрорегионе, развитии социальной сферы, формировании благоприятного инвестиционного климата, в том числе создании сети ТОР и порто-франко, инфраструктурной и финансовой поддержке инвестиционных проектов. Внимание будет уделено реализации программы «дальневосточный гектар» и созданию «дальневосточных разделов» в госпрограммах и инвестпрограммах госкомпаний.

Отдельно глава Минвостокразвития доложит планы законотворческой работы на 2017 год. Напомним, в 2016 году был принят целый ряд федеральных законов, направленных на ускоренное развитие ДФО: о выделении «дальневосточного гектара», предоставлении налоговых льгот инвесторам Дальнего Востока, снижении энерготарифов для бизнеса на Дальнем Востоке, механизме «квоты в обмен на инвестиции» в рыбопромысловой сфере и других.