Александр Галушка расскажет Госдуме о планах развития ДФО в 2017 году
Доклад будет представлен 11 января.
Доклад будет представлен 11 января.
11 января глава минвостокразвития Александр Галушка выступит с докладом в рамках «правительственного часа» в Госдуме РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Министр расскажет об итогах работы и приоритетных задачах по опережающему развитию ДФО. В частности, речь пойдёт о демографии в макрорегионе, развитии социальной сферы, формировании благоприятного инвестиционного климата, в том числе создании сети ТОР и
Отдельно глава Минвостокразвития доложит планы законотворческой работы на 2017 год. Напомним, в 2016 году был принят целый ряд федеральных законов, направленных на ускоренное развитие ДФО: о выделении «дальневосточного гектара», предоставлении налоговых льгот инвесторам Дальнего Востока, снижении энерготарифов для бизнеса на Дальнем Востоке, механизме «квоты в обмен на инвестиции» в рыбопромысловой сфере и других.