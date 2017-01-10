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09:41 (мск), источник: РБК

Госдеп объяснил отсутствие доказательств в докладе о «русских хакерах»

Спецслужбы США стремятся сохранить в тайне свои источники информации и методы работы, именно поэтому в публичной версии доклада о «российском вмешательстве» в выборы в США нет доказательств, заявил представитель Госдепа.

Источник: AP 2016

Отсутствие доказательств в докладе американских спецслужб о «кибератаках из России» и вмешательстве в выборы президента США объясняется спецификой работы спецслужб, а также желанием сохранить в секрете методы работы и источники информации. Об этом на ежедневном брифинге в Государственном департаменте заявил официальный представитель ведомства Джон Кирби.

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«Я не думаю, что кого-то может удивить отсутствие в несекретной версии конфиденциальной информации, которую защищают разведывательные сообщества, в частности, источники и методы работы. Было бы безответственно, если бы они предоставили и раскрыли такую информацию. И мы, как и должны, позволяем им определить, какую информацию целесообразно озвучивать публично», — заявил Кирби.

По его словам, достоверность выводов доклада подтверждена в ходе закрытых брифингов, который были проведены для членов Конгресса, президента Барака Обамы и избранного президента Дональда Трампа.

Незасекреченную версию доклада о «вмешательстве России» в выборы американская разведка опубликовала 6 января. Из него следует, что разведка США «с высокой долей уверенности» считает, что президент России Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США.

По мнению американской разведки, российский президент преследовал цели «подорвать веру народа в американскую демократию, очернить Хиллари Клинтон, причинить вред ее президентской кампании и помешать ее потенциальной победе на выборах».

«Кроме того, мы считаем, что Путин и российское правительство явно предпочитали избрание Трампа. Когда Москве стало ясно, что Клинтон, скорее всего, победит на выборах, российская кампания сосредоточилась на подрыве ее ожидаемого президентства», — говорится в отчете.

Избранный президент США Дональд Трамп провел закрытую встречу с руководителями разведсообщества США. После нее он заявил, что узнал много нового. «Это была действительно отличная встреча, мне очень понравились эти люди», — сказал тогда Трамп. «Я узнал многое и, полагаю, они тоже», — добавил избранный президент. Подробнее о том, какие именно данные ему были представлены, Трамп не рассказал, отметив лишь, что узнал много «секретных вещей».

На прямой вопрос, согласился ли он с утверждениями о том, что Россия вмешивалась в выборы президента США, Трамп не ответил.

Комментарии
7
Владимир Пацак
Я думаю, что Трамп вменяемый человек и быстро разберётся с "секретными агентами и секретными тайнами" на первом, закрытом заседании госдепа США??
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Владимир Пацак
Да видно труханули дать обсуждать статью об новом законе конфискации жилья за долги???
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Владимир Пацак
"Кто-же на Плюке Правду думает?"
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