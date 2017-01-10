Госдеп объяснил отсутствие доказательств в докладе о «русских хакерах»

Отсутствие доказательств в докладе американских спецслужб о «кибератаках из России» и вмешательстве в выборы президента США объясняется спецификой работы спецслужб, а также желанием сохранить в секрете методы работы и источники информации. Об этом на ежедневном брифинге в Государственном департаменте заявил официальный представитель ведомства Джон Кирби.

«Я не думаю, что кого-то может удивить отсутствие в несекретной версии конфиденциальной информации, которую защищают разведывательные сообщества, в частности, источники и методы работы. Было бы безответственно, если бы они предоставили и раскрыли такую информацию. И мы, как и должны, позволяем им определить, какую информацию целесообразно озвучивать публично», — заявил Кирби.

По его словам, достоверность выводов доклада подтверждена в ходе закрытых брифингов, который были проведены для членов Конгресса, президента Барака Обамы и избранного президента Дональда Трампа.

Незасекреченную версию доклада о «вмешательстве России» в выборы американская разведка опубликовала 6 января. Из него следует, что разведка США «с высокой долей уверенности» считает, что президент России Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США.