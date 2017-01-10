Сенаторы США представят проект по санкциям против РФ из-за приписываемых ей кибератак

Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

Вашингтон 29 декабря 2016 года под предлогом якобы имевшей место причастности Москвы к кибератакам объявил о введении санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Власти США также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.