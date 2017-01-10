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03:28 (мск), источник: ТАСС

Сенаторы США представят проект по санкциям против РФ из-за приписываемых ей кибератак

ВАШИНГТОН, 10 января. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, сенаторы-демократы Бен Кардин и Роберт Менандес представят во вторник в Конгрессе США законопроект по введению «всеобъемлющего» пакета санкций в отношении России из-за приписываемых ей кибератак на избирательную систему страны.

Источник: AP 2016

Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

Вашингтон 29 декабря 2016 года под предлогом якобы имевшей место причастности Москвы к кибератакам объявил о введении санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Власти США также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя новые санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.

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