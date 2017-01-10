Шесть человек заявились на праймериз «Единой России» перед довыборами в ЗС Приангарья
Последним подал документы предприниматель Илья Яковенко.
Последним подал документы предприниматель Илья Яковенко.
Члены регионального оргкомитета приняли документы для участия в предварительном голосовании перед довыборами в Заксобрание Иркутской области у индивидуального предпринимателя Ильи Яковенко. Он выдвинулся по округу № 3 (Ленинский район Иркутска). Прием документов у участников праймериз закончился накануне, 9 января, в 18.00. Таким образом на праймериз «Единой России» заявились шесть человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Ранее пять кандидатов подали документы на участие в праймериз «Единой России» перед довыборами в Заксобрание Иркутской области по округам № 3 и № 11. Среди них оказались сын
«Кроме того, члены регионального оргкомитета приняли документы у трех участников праймериз. Депутат Думы Иркутска, директор
Напомним, праймериз перед довыборами в ЗС пройдут в воскресенье, 15 января. Довыборы в областной парламент состоятся 26 марта.