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07:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Шесть человек заявились на праймериз «Единой России» перед довыборами в ЗС Приангарья

Последним подал документы предприниматель Илья Яковенко.

Источник: IrkutskMedia.ru

Члены регионального оргкомитета приняли документы для участия в предварительном голосовании перед довыборами в Заксобрание Иркутской области у индивидуального предпринимателя Ильи Яковенко. Он выдвинулся по округу № 3 (Ленинский район Иркутска). Прием документов у участников праймериз закончился накануне, 9 января, в 18.00. Таким образом на праймериз «Единой России» заявились шесть человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Ранее пять кандидатов подали документы на участие в праймериз «Единой России» перед довыборами в Заксобрание Иркутской области по округам № 3 и № 11. Среди них оказались сын экс-депутата по округу № 3 Алексея Красноштанова — Антон Красноштанов и депутат Думы Братска, исполнительный директор Благотворительного фонда «Сибирский характер» Александр Дубровин (ранее эту должность занимал экс-депутат по округу № 11 Андрей Чернышев). Алексей Красноштанов и Андрей Чернышев сложили полномочия областных парламентариев в связи с избранием в Государственную Думу.

«Кроме того, члены регионального оргкомитета приняли документы у трех участников праймериз. Депутат Думы Иркутска, директор энергозавода-главный энергетик Иркутского авиационного завода Алексей Савельев и администратор ООО “ОмскНефть” Ирина Кочанова выдвинулись по округу № 3, а генеральный директор ООО “ДЕНТА”, Денис Тверитин пойдет по округу № 11», — сообщили в пресс-службе партии.

Напомним, праймериз перед довыборами в ЗС пройдут в воскресенье, 15 января. Довыборы в областной парламент состоятся 26 марта.

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