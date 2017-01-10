Состав ТОФ пополнит сторожевой стометровый корвет «Совершенный»

Владивосток, 10 января, PrimaMedia.

Испытания специалистов Тихоокеанского флота проходит многоцелевой сторожевой корвет «Совершенный», который военнослужащие примут на вооружение в течение года, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе ТОФ.

Планируется, что произведенный на Амурском судостроительном заводе корабль примут в состав флота в течение шести месяцев. Для этого ему предстоит выдержать испытания военных специалистов ТОФ по вооружению, связи, противовоздушной обороне, радиоэлектронной борьбе и других областей.

Корвет «Совершенный» относится к проекту 20380, имеет длину более ста метров и водоизмещение 2220 тонн. На нем установлено управляемое ракетное оружие, предназначенное для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта.

«Корвет способен совершать походы дальностью в четыре тысячи миль. Вооружение — ракеты противокорабельного комплекса “Уран” и зенитно-ракетного комплекса “Редут”, торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки. На корме устроена вертолетная площадка с ангаром для базирования вертолета Ка-27 в противолодочном варианте», — отмечают в пресс-службе ТОФ.