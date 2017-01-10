Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Умерла известная актриса, которой накануне стало плохо в самолете
Мария Шукшина впервые за долгое время показала младших сыновей
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
6 стран, упростивших визовый режим с РФТеперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней
Мария Шукшина впервые за долгое время показала младших сыновей
Папы наше всё: типы отцов
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Трамп высмеял освещение каналами США ответа РФ на санкции – СМИ
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
"Колоссальный удар": СМИ сообщили об опасности для Порошенко
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
10Общероссийская елка в Кремле
9Стрельба в стамбульском клубе
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
10«Мин нет»
06:02 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Состав ТОФ пополнит сторожевой стометровый корвет «Совершенный»

Сейчас корабль испытывают военные моряки.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 января, PrimaMedia.

Испытания специалистов Тихоокеанского флота проходит многоцелевой сторожевой корвет «Совершенный», который военнослужащие примут на вооружение в течение года, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе ТОФ.

Планируется, что произведенный на Амурском судостроительном заводе корабль примут в состав флота в течение шести месяцев. Для этого ему предстоит выдержать испытания военных специалистов ТОФ по вооружению, связи, противовоздушной обороне, радиоэлектронной борьбе и других областей.

Корвет «Совершенный» относится к проекту 20380, имеет длину более ста метров и водоизмещение 2220 тонн. На нем установлено управляемое ракетное оружие, предназначенное для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта.

«Корвет способен совершать походы дальностью в четыре тысячи миль. Вооружение — ракеты противокорабельного комплекса “Уран” и зенитно-ракетного комплекса “Редут”, торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки. На корме устроена вертолетная площадка с ангаром для базирования вертолета Ка-27 в противолодочном варианте», — отмечают в пресс-службе ТОФ.

Напомним, по заказу Минобороны РФ АСЗ заложил корабль еще в 2006 году, однако в 2013-м исполнение контракта было приостановлено из-за завышенной стоимости корвета — завод запросил за него 7 млрд рублей. Ходовые испытания перенесли на 2014 год, но к сроку изготовить «Совершенный» не успели. И все же это не помешало Минобороны заключить с АСЗ новое соглашение по строительству корветов 20380. На воду корвет, который должен поступить в ТОФ, спустили в мае прошлого года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Заповедное Приморье: край редких кошек, первозданной тайги и морских оазисов
Минфин США ввел санкции в отношении пяти россиян
ЦРУ: Трамп ставит национальную безопасность страны под угрозу
ФССП: законопроект Минюста не лишит должников права на жилье
ФИФА назвала лучшего футболиста мира 2016 года
Верховный суд запретил депутатам отправлять в отставку Мадуро
Глава Республики Сербской взял курс на выход из состава Боснии
Бойцы смешанных единоборств обиделись на Мэрил Стрип
Спорт
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА В 2016 году 31-летний португалец вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной стал победителем чемпионата Европы
Авто
Stinger — новая модель марки Kia В Детройте представлен четырёхдверный фастбек, который станет самой мощной серийной моделью корейской марки
Hi-Tech
CES 2017: 10 главных анонсов первой техновыставки года Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 самых интересных новинках, представленных на международной выставке потребительской электроники CES 2017
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете «Только потому, что я скоро стану мамой, не значит, что я должна взрослеть!» Молодая американка стала звездой интернета, надев на собственные роды маску Чубакки.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь