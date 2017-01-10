Состав ТОФ пополнит сторожевой стометровый корвет «Совершенный»
Сейчас корабль испытывают военные моряки.
Сейчас корабль испытывают военные моряки.
Владивосток, 10 января, PrimaMedia.
Испытания специалистов Тихоокеанского флота проходит многоцелевой сторожевой корвет «Совершенный», который военнослужащие примут на вооружение в течение года, сообщили РИА PrimaMedia в
Планируется, что произведенный на Амурском судостроительном заводе корабль примут в состав флота в течение шести месяцев. Для этого ему предстоит выдержать испытания военных специалистов ТОФ по вооружению, связи, противовоздушной обороне, радиоэлектронной борьбе и других областей.
Корвет «Совершенный» относится к проекту 20380, имеет длину более ста метров и водоизмещение 2220 тонн. На нем установлено управляемое ракетное оружие, предназначенное для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта.
«Корвет способен совершать походы дальностью в четыре тысячи миль. Вооружение — ракеты противокорабельного комплекса “Уран” и
Напомним, по заказу Минобороны РФ АСЗ заложил корабль еще в 2006 году, однако в 2013-м исполнение контракта было приостановлено