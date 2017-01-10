Мэр Новосибирска рассказал, когда уберут снег во дворах

Мэр Новосибирска поставил задачу в ближайшее время вывезти сформированный в валы снег с улиц города. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

С начала сезона в Новосибирске уже вывезено 1450 тыс. кубометров снега, для сравнения — в прошлом году объём вывезенного снега за весь сезон составил 1600 тыс. кубических метров.

Во дворах многоэтажек еще до нового года выросли огромные кучи снега, убранного с дорог и тротуаров. Как сообщили в мэрии, с 3 января управляющие организаций приступили к очистке крыш многоквартирных домов и вывозу снега с придомовых территорий. За это время было очищено 2183 кровли домов, 5755 дворов, вывезено 6095 кубометров снега с городских дворов.

Плюс глава города поручил главам районных администраций обратиться к хозяйствующим субъектам по привлечению их к уборке прилегающих территорий от снега. «Ситуация такова, что требует усилий не только муниципалитета, но и предприятий и организаций. Новосибирск нужно привести в порядок», — сказал Анатолий Локоть. Примеры такие в городе есть: коллективы управления Западно-Сибирской железной дороги и Новосибирского метрополитена выступили с инициативой организовать уборку снега с улиц Урицкого и Серебренниковской.

«Очевидно, что необходимо усиливать работу с управляющими компаниями, более того, я требую установить режим ежедневного отчёта управляющих компаний о проделанной работе поадресно перед профильным департаментом мэрии, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Вывоз снега из дворов — это противопаводковые мероприятия. В графике должны быть поставлены чёткие сроки вывоза снега. Если мы не справимся с этой задачей, то весной водой будут залиты все подвалы и низины города».