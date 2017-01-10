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07:08 (мск), источник: Zakon.kz

Произведены кадровые назначения в органах военной прокуратуры

Подполковник юстиции Алпысов Нурлан Сапарбекович освобожден от должности военного прокурора Талдыкорганского гарнизона и зачислен в распоряжение Главного военного прокурора.

Источник: Zakon.kz

Произведены кадровые назначения в органах военной прокуратуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на главную военную прокуратуру.

Приказами Генерального Прокурора Республики Казахстан:

  • подполковник юстиции Сыбанбаев Есжан Арипович освобожден от занимаемой должности военного прокурора Кызылординского гарнизона и назначен военным прокурором Талдыкорганского гарнизона;
  • военным прокурором Кызылординского гарнизона назначен майор юстиции Рахматулин Касен Жусупович, проходивший службу заместителем военного Талдыкорганского гарнизона;
  • военным прокурором Капшагайского гарнизона назначен подполковник юстиции Андамасов Тимур Джиенгалиевич, ранее занимавший должность заместителя военного прокурора Алматинского гарнизона;
  • подполковник юстиции Алпысов Нурлан Сапарбекович освобожден от должности военного прокурора Талдыкорганского гарнизона и зачислен в распоряжение Главного военного прокурора.

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