Произведены кадровые назначения в органах военной прокуратуры
Подполковник юстиции Алпысов Нурлан Сапарбекович освобожден от должности военного прокурора Талдыкорганского гарнизона и зачислен в распоряжение Главного военного прокурора.
Подполковник юстиции Алпысов Нурлан Сапарбекович освобожден от должности военного прокурора Талдыкорганского гарнизона и зачислен в распоряжение Главного военного прокурора.
Произведены кадровые назначения в органах военной прокуратуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на главную военную прокуратуру.
Приказами Генерального Прокурора Республики Казахстан: