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07:19 (мск), источник: Newslab.ru

Губернатор назвал «подавленным» красноярское благоустройство

В Красноярском крае появится региональный закон о благоустройстве.

Источник: krskstate.ru

В Красноярском крае появится региональный закон о благоустройстве. Такое поручение вчера сделал губернатор Виктор Толоконский.

Выступая на расширенном аппаратном совещании перед руководителями министерств и ведомств региона, а также главами муниципалитетов, губернатор уделил внимание вопросу благоустройству городов и посёлков края, впервые выделив его отдельным направлением работы.

«Благоустройство — это первое, что видит каждый гражданин, каждый человек. Поэтому прошу быстрее подготовить закон края о требованиях к благоустройству. Я специально просил изучить опыт Московской области, ещё ряда регионов, где такие законы приняты. На основании этого закона будут формироваться программы благоустройства каждого города и района», — сообщил глава края.

Толоконский отметил, что города и районы, «которые выдержат определённые требования, условия, изыщут собственные ресурсы», смогут получать финансовую поддержку из краевого бюджета на цели благоустройства.

Особое внимание губернатор уделил внешнему облику Красноярска, который ранее он не раз критиковал.

«Просто мы не можем допускать такого диссонанса. Сейчас будут построены новые дороги, и в то же время какие-то элементы благоустройства просто отсутствуют или находятся в каком-то подавленном состоянии», — посетовал Виктор Толоконский.

Губернатор поручил главе Красноярска Эдхаму Акбулатову представить план работ по внешнему обустройству города, который будет профинансирован из средств (2 млрд рублей), выделенных на дорожное строительство.

Комментарии
1
Понятно
В 1991 году. в Красноярске население было 500 тыс. человек, но работало куча заводов и предприятий, а сейчас в Красноярске миллион, а уже нет кучи заводов и предприятий, потеряны крупные налогоплательщики: Комбайновый завод, Квант, Телевизорный завод, Севенит, Щелковый, Медпрепаратов, Пикра, Судостроительный, СибТяжМаш, Шинный, Резинотехнических изделий, Завод прицепов (Сосновоборск), Завод Электрооборудования (Дивногорск) и другие, мы в деревню превращаемся. Я хочу жить в стране с сильной экономикой, чтоб мои дети были уверены в завтрашнем дне, а не торговали вениками и грибами вдоль дороги
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