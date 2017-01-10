Губернатор назвал «подавленным» красноярское благоустройство

В Красноярском крае появится региональный закон о благоустройстве. Такое поручение вчера сделал губернатор Виктор Толоконский.

Выступая на расширенном аппаратном совещании перед руководителями министерств и ведомств региона, а также главами муниципалитетов, губернатор уделил внимание вопросу благоустройству городов и посёлков края, впервые выделив его отдельным направлением работы.

«Благоустройство — это первое, что видит каждый гражданин, каждый человек. Поэтому прошу быстрее подготовить закон края о требованиях к благоустройству. Я специально просил изучить опыт Московской области, ещё ряда регионов, где такие законы приняты. На основании этого закона будут формироваться программы благоустройства каждого города и района», — сообщил глава края.

Толоконский отметил, что города и районы, «которые выдержат определённые требования, условия, изыщут собственные ресурсы», смогут получать финансовую поддержку из краевого бюджета на цели благоустройства.

Особое внимание губернатор уделил внешнему облику Красноярска, который ранее он не раз критиковал.

«Просто мы не можем допускать такого диссонанса. Сейчас будут построены новые дороги, и в то же время какие-то элементы благоустройства просто отсутствуют или находятся в каком-то подавленном состоянии», — посетовал Виктор Толоконский.

Губернатор поручил главе Красноярска Эдхаму Акбулатову представить план работ по внешнему обустройству города, который будет профинансирован из средств (2 млрд рублей), выделенных на дорожное строительство.