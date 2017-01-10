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08:16 (мск), источник: PROUFU.ru

Мэр Уфы об уборке снега: «Я работаю с 1 января»

По словам Ирека Ялалова, только 30% городской территории относится к муниципалитету.

Источник: Proufu.ru

По сути город ответственен за очистку только этой территории. В течение всех праздничных дней не многие федеральные и республиканские учреждения следили за очисткой собственной территории. Во всех из них есть собственные хозяйственные службы.

«Для чего Уралсиб оформил часть улицы Революционная на свою собственность и не следит за ним? То же самое с улицей Заки Валиди», — заявил мэр.

По словам Ирека Ялалова, из оборонных предприятий города только УМПО участвовал в очистке города за эти 8 дней. Все отдыхали. «Хорошо устроились — хозяева в Москве, а тут можно на лыжах кататься». Мэр строго заметил, впредь за такую халатность предприятия и организации будут штрафоваться на сумму в 100 тысяч рублей.

Между тем, сам Ялалов, по его словам, на работе уже с 1 января, хотя как он отметил, «кое-кто по этому поводу иронизировал».

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