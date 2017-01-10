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08:15 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов: «Нам не хватает техники для уборки снега»

С первого числа 2017 года по 8 января из столицы Башкирии вывезено более 188 тысяч кубометров снежной массы.

Источник: Proufu.ru

Объем ежедневно вывозимого снега равняется 25 тысяч кубометров. С начала сезона по сегодняшний день объем вывезенного снега составляет свыше 1 млн 68 тыс кубометров. В такой же период прошлого года этот объем был в два раза меньше.

Столицу от снега в непрерывном режиме очищает более 400 единиц техники. При этом, как было отмечено, предприятиями промышленного, дорожного и строительного комплексов выделили дополнительные технические средства.

В канун новогодних праздников в Уфе были организованы круглосуточные дежурства.

С первого числа 2017 года все дворники города (950 человек) и 154 единиц уборочной техники очищали дворовые участки. Им ежедневно помогали 35−40 единиц техники сторонних организаций. Дворникам так же помогали рабочие текущего ремонта, мусоропровода, уборщики лестничных клеток и административно-управляющий персонал в количестве 450 человек.

По словам начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Владимира Чернова ответственные за очистку города работали в усиленном режиме.

Тем не менее, как обратил внимание мэр города Ирек Ялалов, уборочной техники муниципалитета не достаточно. Нужно закупаться производительной техникой.

Мэр отметил за особой подход к уборке снега администрации Демского и Совесткого районов. Как сказал Ялалов, другим районам стоит брать пример и в критические моменты устраивать такие флешмобы в соцсетях в помощь коммунальным службам.

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