Военные США рассказали об опасных сближениях с самолетами ВКС России над Сирией

Как рассказали американцы, российские летчики редко в вербальной форме реагируют на идентификационные запросы, «если вообще реагируют».

Они редко уходят с курса, если вообще уходят. Мы уходим в сторону. Мы не знаем, что они могут видеть или не видеть, и мы не хотим, чтобы они врезались в кого-нибудь из нас.

Кроме того, как утверждают представители ВВС США, российские самолеты не издают опознавательные сигналы, что является нарушением международных протоколов.

Американские военные извинились за опасное сближение самолетов РФ и США над Сирией

В настоящее время высокопоставленные чиновники Пентагона считают необходимым усилить коммуникацию и координацию между вооруженными силами двух стран. Предполагается, что Дональд Трамп, избранный президентом в 2016 году, может расширить сотрудничество с Москвой в регионе, отмечают военные.

Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии был заключен 20 октября 2015 года.

Международная коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии операцию против террористов. Российские ВКС начали наносить удары по исламистам в этой стране с осени 2015-го.