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09:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Военные США рассказали об опасных сближениях с самолетами ВКС России над Сирией

Американские военнослужащие обвиняют летчиков ВКС России в опасных сближениях в небе над Сирией и пренебрежительном отношении к положениям меморандума о безопасности полетов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Источник: AP 2016

Как рассказали американцы, российские летчики редко в вербальной форме реагируют на идентификационные запросы, «если вообще реагируют».

Они редко уходят с курса, если вообще уходят. Мы уходим в сторону. Мы не знаем, что они могут видеть или не видеть, и мы не хотим, чтобы они врезались в кого-нибудь из нас.
Чарльз КоркоранБригадный генерал, командующий 380-м экспедиционным крылом

Кроме того, как утверждают представители ВВС США, российские самолеты не издают опознавательные сигналы, что является нарушением международных протоколов.

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В настоящее время высокопоставленные чиновники Пентагона считают необходимым усилить коммуникацию и координацию между вооруженными силами двух стран. Предполагается, что Дональд Трамп, избранный президентом в 2016 году, может расширить сотрудничество с Москвой в регионе, отмечают военные.

Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии был заключен 20 октября 2015 года.

Международная коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии операцию против террористов. Российские ВКС начали наносить удары по исламистам в этой стране с осени 2015-го.

Комментарии
3
А Б
Обвинения американских лётчиков в адрес их российских коллег вполне обоснованны, т.к. они в первую очередь беспокоятся не столько о себе, сколько о своих коллегах из РФ.
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ММС
Странные люди. Прилетели воевать и говорят о какой-то безопасности. Они бы ещё пожаловались на боевиков. Мол, во время того, как мы их бомбим, они отстреливаются и пытаются сбить наши самолёты, это типа нарушение международной безопасности. Смешные люди эти американцы.
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kotyara-100
Нечего всякому отребью летать там,где Русские хозяева
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