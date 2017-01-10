Экс-глава челябинского облизбиркома назначен заместителем руководителя аппарата губернатора

«Назначить Фартыгина Алексея Леонидовича заместителем руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области с 9 января 2017 года, с установлением срока испытания продолжительностью 3 месяца», — говорится в тексте документа.

Напомним, Алексей Фартыгин возглавил челябинский облизбирком в июле 2016 года накануне выборов в Госдуму. Его работу на этом посту высоко оценили в ЦИК РФ, однако при формировании нового состава избирательной комиссии Фартыгин не был включен в комиссию. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выступила с резкой критикой решения руководства области, которое не захотело оставлять Алексея Фартыгина на посту председателя облизбиркома. В результате пост председателя получил бывший заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Сергей Обертас.