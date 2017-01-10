Нацагентство по инвестициям: безвизовый въезд в РБ — правильный шаг

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Введение безвизового въезда в Беларусь на пять суток для граждан 80 государств, прилетающих в аэропорт «МИнск» — правильный шаг, уверена директор Национального агентства инвестиций и приватизации Наталья Никандрова.

МИД Беларуси рассчитывает на ответные шаги после введения безвизового въезда для иностранных граждан

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник принял решение разрешить при пересечении государственной границы через КПП в Национальном аэропорту Минск безвизовое пребывание в республике гражданам 80 стран на срок до пяти дней. Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут.

«Это очень правильный шаг, который говорит об открытости нашей страны. Таким образом мы заявляем всему миру, что готовы сотрудничать с бизнесом», — заявила глава НАИП в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам Никандровой, агентство в свое время говорило о проблемах с получением виз для бизнесменов.

Безвизовый въезд для граждан 80 государств предусмотрен условии приезда в страну через Национальный аэропорт Минск. Вступит в силу документ 9 февраля.