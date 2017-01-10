«Проблема из проблем»: Толоконский раскритиковал экомониторинг в Красноярске

По словам губернатора, «экология для Красноярского края — проблема из проблем». Поэтому он предложил обязать предприятия более существенно изменять режимы своей работы в периоды НМУ.

«Нам необходимо… внедрить действенную систему реагирования на неблагоприятные погодные условия. Погода изменилась — мы должны изменить режим работы предприятий, организаций, и ничего в этом сложного нет, и не нужно бояться, — подчеркнул Толоконский. — Получили результат наблюдения, быстро передали сигнал… — уменьшить объём производства сегодня. Ничего не поделаешь: погода, ветра нет, нужно изменить режим. Всё это поддаётся управлению».

Должен быть изменен и порядок информирования населения о неблагоприятных метеоусловиях, считает глава края.

«Термин “чёрное небо” знают все. Когда спрашиваю, сколько людей выходят на сайт нашей лаборатории и смотрят показатели реального состояния экологии, — единицы. Следовательно, тут полный разрыв. С одной стороны, бытовая, обывательская спекуляция проблемами, с другой стороны, мы имеем богатейший материал наблюдений, который никак не используем», — отметил губернатор.

Толоконский обратил внимание на проблему выхлопов автотранспорта и отметил, что часто вынужден лично сообщать о чадящих машинах.