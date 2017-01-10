Дубровский назвал форум «Россия-Казахстан» ключевым событием

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский назвал предстоящий межгосударственный форум «Россия-Казахстан» ключевым событием 2017 года, сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.

Борис Дубровский поручил правительству региона подготовить календарь событий участия Челябинской области по ключевым стратегическим направлениям развития в 2017 году: экология, экономика, аграрно-промышленный комплекс, культура.

Прежде всего губернатор потребовал дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности региона. Ключевыми мероприятиями станут проведение в Челябинске XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием президентов двух стран, а также участие делегации челябинских бизнесменов в выставке «Астана-ЭКСПО-2017».