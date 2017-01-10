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08:33 (мск), источник: РИА Новости

Медведев поручил сохранить меры поддержки в связи с рождением детей

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил руководителям высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ обратить особое внимание на сохранение мер поддержки семей в связи с рождением детей, говорится во вторник в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Источник: РИА Новости

«Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации) обратить особое внимание на необходимость сохранения мер поддержки семей в связи с рождением детей», — говорится в сообщении.

Поручение дано по итогам совещания о мерах по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов в 2017—2019 годах, которое прошло 28 декабря.

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