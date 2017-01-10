Медведев поручил сохранить меры поддержки в связи с рождением детей
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
«Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации) обратить особое внимание на необходимость сохранения мер поддержки семей в связи с рождением детей», — говорится в сообщении.
Поручение дано по итогам совещания о мерах по обеспечению сбалансированности региональных и местных бюджетов в 2017—2019 годах, которое прошло 28 декабря.