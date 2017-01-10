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09:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Таскаев не вернул государству служебное жилье

Распрощавшись с креслом в Госдуме.

Экс-депутат Госдумы РФ от Свердловской области Владимир Таскаев до сих пор не освободил служебное жилье в Москве. Его фамилию в числе прочих 9 января назвал зампред комитета нижней палаты парламента по регламенту Михаил Романов, передает «Уралинформбюро».

В апартаментах на улице Улофа Пальме по-прежнему проживают трое бывших народных избранников. Помимо Таскаева, работавшего в Госдуме от ЛДПР, это коммунист Михаил Заполев и единоросс Михаил Яшин.

По словам Романова, если в течение недели-двух экс-депутаты освободят жилье, необходимость решать вопрос через суд отпадет, хотя такой вариант развития событий уже проработан Управлением по делам президента.

Между тем в очереди на служебное жилье стоят порядка 50 парламентариев. В течение четырех месяцев со дня выборов они проживают в гостиницах за казенный счет.

Задержаться в принадлежащих государству квартирах бывшие депутаты Госдумы могли до 4 декабря 2016 года — из-за переноса дня голосования на сентябрь у них до этой даты сохранились все льготы, положенные народным избранникам.

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