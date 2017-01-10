Назарову удалось удержаться в списке «сильных» губернаторов

Сегодня, 10 декабря, Агентство политических и экономических коммуникаций обнародовало очередной рейтинг влияния субъектов федерации по итогам декабря. Губернаторов российских регионов ранжировали по трем позициям: «очень сильное влияние» (1−20 места), «сильное влияние» (21−50 места) и «среднее влияние» (51−85 места).

При этом губернатору Виктору Назарову удалось оказаться в списке «сильных», правда, на последней, 50-й строчке. По итогам ноября глава Омской области был 49-м. Таким образом он потерял одну позицию.

Среди сибирских губернаторов самым перспективным оказался глава Томской области Сергей Жвачкин, поднявшийся сразу на 12 пунктов. В результате занял 47 место.