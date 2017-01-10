Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если в квартире холодно?
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Погибли трое российских чиновников
Женщина больше суток шла сквозь пургу, чтобы спасти семью
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
6 стран, упростивших визовый режим с РФТеперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней
Полина Гагарина подогрела слухи о своей беременности
Почерк ребенка: на что обратить внимание?
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Что делать, если в квартире холодно?
"Продолжать так невозможно": Стас Пьеха о разводе с женой
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
"Колоссальный удар": СМИ сообщили об опасности для Порошенко
Теракт в Стамбуле: в соцсетях подозревают Обаму
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
10Общероссийская елка в Кремле
10«Мин нет»
25События года в фотографиях
4040 самых красивых снимков 2016 года
09:18 (мск), источник: Om1.ru

Назарову удалось удержаться в списке «сильных» губернаторов

Глава Омской области занял последнюю позицию в этой категории рейтинга.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 10 декабря, Агентство политических и экономических коммуникаций обнародовало очередной рейтинг влияния субъектов федерации по итогам декабря. Губернаторов российских регионов ранжировали по трем позициям: «очень сильное влияние» (1−20 места), «сильное влияние» (21−50 места) и «среднее влияние» (51−85 места).

При этом губернатору Виктору Назарову удалось оказаться в списке «сильных», правда, на последней, 50-й строчке. По итогам ноября глава Омской области был 49-м. Таким образом он потерял одну позицию.

Среди сибирских губернаторов самым перспективным оказался глава Томской области Сергей Жвачкин, поднявшийся сразу на 12 пунктов. В результате занял 47 место.

Тройка лидеров выглядит следующим образом: мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Омские коммунальщики отработали новогодние праздники в штатном режиме
Госдеп объяснил отсутствие доказательств в докладе о кибератаках
США заявили об опасных сближениях с самолетами РФ над Сирией
Верховный суд запретил депутатам отправлять в отставку Мадуро
Минфин США ввел санкции в отношении пяти россиян
Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА
Глава Республики Сербской взял курс на выход из состава Боснии
Бойцы смешанных единоборств обиделись на Мэрил Стрип
Спорт
«Он живёт, чтобы забивать голы»: 15 ярких цитат о Роналду Лучший игрок года по версии ФИФА Криштиану Роналду - в цитатах о нём и его подвигах
Авто
Stinger — новая модель марки Kia В Детройте представлен четырёхдверный фастбек, который станет самой мощной серийной моделью корейской марки
Hi-Tech
CES 2017: 10 главных анонсов первой техновыставки года Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 самых интересных новинках, представленных на международной выставке потребительской электроники CES 2017
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Ледяные «дома-бублики» построят на Марсе
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Роженица в маске Чубакки прославилась в интернете «Только потому, что я скоро стану мамой, не значит, что я должна взрослеть!» Молодая американка стала звездой интернета, надев на собственные роды маску Чубакки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь