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10:03 (мск), источник: УНИАН

Савченко поедет в Чехию по приглашению депутата Европарламента

Народный депутат Украины Надежда Савченко (внефракционная) в ходе своего визита в Чехию на этой неделе планирует встретиться с представителями неправительственных организаций и депутатами парламента.

Источник: УНИАН

Об этом сообщил депутат Европейского парламента от Чехии Павел Свобода, который пригласил ее в Прагу, передает Радио Свобода.

Чешский политик отметил в интервью чешскому информационному агентству ČTK, что у Савченко со времен ее плена в России среди чехов есть много сторонников. «Я знаю, что много людей в Чехии выступили, чтобы поддержать ее», — сказал Свобода.

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«Я также принимал участие в протестной голодовке за освобождение Савченко вместе с моими коллегами из Европарламента, где, собственно, я и встретил Надежду», — рассказал евродепутат.

По его словам, Савченко выразила желание лучше познакомиться с Прагой, где она ранее провела несколько незапланированных часов, когда летела в Брюссель.

Свобода добавил, что украинский депутат выразила заинтересованность встретиться с рядом личностей, однако их имена он не раскрывал.

Член украинского парламента будет находиться в Чехии со среды по пятницу. За эти три дня она собирается встретиться с представителями неправительственных организаций, принять участие в пресс-конференции и поговорить с членами чешского парламента.

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