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10:37 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Общественники Краснодара помогут мэру Евгению Первышову «рулить» столицей Кубани

Краснодар, 10 января, KrasnodarMedia. На аппаратном совещании в администрации краевого центра Евгений Первышов поставил задачи по работе над Генеральным планом, в связи с этим отметил необходимость сформировать Общественный экспертный совет по развитию города при главе кубанской столицы.

Совет должен будет заняться не только вопросами корректировки Генерального плана, который отправлен на доработку, но и будет заниматься вопросами развития Краснодара: урбанистики, озеленения, формирования комфортной городской среды, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

— Формируемый Общественный экспертный совет должен будет заняться с нашими службами не только вопросами корректировки Генерального плана, который отправлен в настоящее время на доработку, но и будет заниматься всеми вопросами развития Краснодара, вопросами урбанистики, озеленения, формирования комфортной городской среды. Именно поэтому в составе Совета должны быть люди грамотные, ответственные, инициативные. В ближайшее время необходимо сформировать исполнительный комитет — рабочий орган Совета, который на первом этапе займется всеми организационными вопросами, — сказал Евгений Первышов.

Как сообщало ранее ИА KrasnodarMedia, перед новогодними праздниками проект генплана Краснодара был отправлен на доработку — соответствующее решение было принято в ходе обсуждения документа развития краевой столицы, который представили губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву.

Ранее Вениамин Кондратьев жестко раскритиковал нынешний генеральный план столицы региона и посоветовал мэру Краснодара Евгению Первышову уволить чиновников, вносивших изменения в него.

В начале декабря прошлого года митинг краснодарцев против внесения изменений в генплан города вышел на федеральный уровень — Общественное телевидение России (ОТР) рассказало об акции протеста жителей кубанской столицы, состоявшейся 3 декабря в Чистяковской роще Краснодара. Горожане возмущены тем, что согласно плану, число зеленых зон в городе сократится более чем в 2,5 раза. Причем на их месте появятся жилые дома, а не социальные объекты.

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