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09:56 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский назначил замначальника ГКУ Челябинской области

Губернатор Борис Дубровский назначил заместителем начальника главного контрольного управления Челябинской области Анну Козакевич.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

«Назначить Козакевич Анну Александровну заместителем начальника Главного контрольного управления Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью 6 месяцев», — говорится в документе.

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